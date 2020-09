Météo de ce jeudi : répit en matinée, pluie l'après-midi

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

On bénéficiera ce matin d’un répit temporaire : les dernières pluies se sont évacuées par le sud du territoire, on retrouvera donc de belles éclaircies, parfois assez larges notamment entre Anvers et Bruxelles. Le mercure donnera en milieu de matinée 10 degrés sur les hauteurs, 13-14 degrés ailleurs.

Durant l’après-midi, de nouvelles averses, très localement orageuses, sont attendues sur l’ouest du territoire avec un ciel très nuageux. Des éclaircies tiendront temporairement en Gaume et le vent se renforcera. On attend des rafales jusqu’à 60-70 km/h. D’ici le début de soirée, l’ensemble du pays sera concerné par ce régime d’averses. Les maxima seront presque de saison avec 15 degrés du côté de Spa et St-Hubert, 16-17 degrés dans le centre et le nord du pays et 18 degrés du côté d’Arlon.

La nuit prochaine, des averses seront toujours au programme avec des cumuls moyens de 5 à 10 mm et des minima compris entre 6 et 11 degrés.

Indice électricité : ce jeudi, nous aurons un indice bon sur l’ouest du territoire, moyen sur l’est. Le pic de luminosité se situera généralement vers 13-14h . C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.