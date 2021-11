Mis à part des averses observées sur l’ouest du littoral actuellement, le temps est redevenu sec un peu partout. Le ciel reste fort chargé toutefois sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse avec par endroit des bancs de grisaille. Le ciel se dégage un peu plus du Hainaut à la Campine. Cela ne changera guère en matinée : averses à la Côte, temps sec ailleurs avec des éclaircies dans le centre et un ciel qui restera couvert sur le sud-est.

Demain vendredi, il fera plus sec le matin avec des éclaircies qui seront plus larges que les jours précédents. En cours d’après-midi, quelques rares averses entrecoupées d’éclaircies sont toujours possibles, essentiellement sur les reliefs et l’est du pays. Les températures remonteront légèrement en Ardenne et se maintiendront dans le centre, on ira de 7 à 11°C.

A priori, samedi, retour d’un temps sec pour tout le monde, fraîcheur le matin et grisaille sur le sud. Maxima de 6 à 12°C.

Dimanche, une zone de pluie qui s’affaiblit devrait traverser notre pays d’ouest en est. Beaucoup de nuages mais finalement guère plus que de fines pluies ou bruines. Maxima en légère hausse : 8 à 12°C.