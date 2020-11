Météo de ce jeudi : plus frais avec averses

Ce soir et la nuit prochaine , le ciel commencera à se dégager et nous reviendrons à un temps sec sur le centre. Le vent faiblira un peu et les minima redescendront entre 0 et 5°C. On pourrait avoir un peu de grisaille en fin de nuit ainsi qu’une dernière averse résiduelle. Pour l’anecdote, quelques rares flocons possibles sur le toit de la Belgique uniquement, mais même pas de quoi blanchir le sol.

Cet après-midi , des averses qui descendent de la mer du Nord sur notre pays se multiplieront et se déplaceront du nord vers le sud. Le vent d’ouest se renforce et on observera des rafales jusqu’à 50 km/h. L’impression sera fraîche car les maxima ne dépasseront plus 7°C en Ardenne, 9 à 10°C sur le centre du pays et 11°C en Flandre. Le ciel restera très nuageux, les éclaircies seront rares entre les averses.

Ce matin, la zone de pluie qui est arrivée hier soir par l’ouest termine son passage sur nos régions. On retrouve au réveil encore de la bruine ou de très fines pluies sur les reliefs des provinces de Liège et de Luxembourg. Ailleurs, le temps est plus sec mais le ciel reste très nuageux. En cours de matinée, les éclaircies se développeront davantage, très temporairement nous connaîtrons quelques heures de temps sec

Plus sec et plus frais encore dès demain

Retour d'un temps plus frais - © Keywall

Demain vendredi et les jours suivants : vendredi, à priori, mis à part un peu de nuages bas et de brouillard sur le sud du pays en début de matinée, les éclaircies devraient gagner lentement du terrain sur les nuages du nord au sud, nous devrions tous observer un ciel partagé entre nuages et éclaircies demain après-midi. Nous devrions bénéficier d’un temps sec et moins venteux. Par contre, la fraîcheur sera beaucoup plus sensible que les jours précédents avec des maxima frais pour la saison : 3 à 7°C.

Samedi, petites gelées blanches en Ardenne au lever du jour. On aura un dégradé avec beaucoup de nuages au nord, un ciel quasiment couvert dans le centre et, par contre, de belles éclaircies au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent de sud-ouest sera modéré et on attend 5 à 10°C (12°C en bord de mer). Dimanche, une zone de pluie viendra s’échouer sur le pays, elle perdra de son activité en descendant du nord vers le sud. Le ciel sera cette fois gris partout et les maxima afficheront 8 à 11°C.