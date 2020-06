Météo de ce jeudi : plus doux et plus instable

Ce soir et la nuit prochaine , les averses disparaîtront assez rapidement, nous retrouverons un temps sec et doux, minima de 8 à 13°C.

Ce matin , des averses sont déjà présentes essentiellement sur la moitié ouest du pays, il fait plus sec sur l'est. Le ciel est généralement très nuageux et quelques nuages bas sont observés en Ardenne. La situation évoluera peu en matinée, c'est toujours l'ouest du pays qui sera sous la menace d'une averse potentiellement ponctuée d'un coup de tonnerre. Il fait doux et cette douceur se confirmera malgré un ciel fort chargé, on attend des maxima de l'ordre de 17 à 21°C assez conformes aux valeurs de saison. Le risque d'averse orageuse est maintenu sur une bonne moitié sud du pays en fin de journée. A noter pour ce jeudi un vent modéré d'est à nord-est.

Orageux vendredi soir, estival ensuite

Demain, la journée débutera avec de belles et larges éclaircies mais il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir les nuages revenir par le sud. Nous surveillerons des orages qui remontent assez rapidement sur la France et qui pourraient déborder un peu sur l'ouest du pays en fin de journée et surtout la nuit suivante. La douceur voire la chaleur s'affirme demain, on atteindra 22°C en bord de mer et sur les reliefs, 24°C sur l'ouest et jusqu'à 27°C de Liège à la Campine. Le vent d'est sera modéré.

Après une nuit localement orageuse, nous devrions retrouver une situation plus calme samedi avec le retour de belles éclaircies. S'il y a encore un risque d'une averse, il devrait être limité à l'extrême ouest du pays. Il fera chaud samedi, on attend 21 à 22°C sur les reliefs, 23°C en bord de mer 24 à 25°C sur le centre et 26 à 27°C sur le nord-est de la Belgique.

Dimanche, maintien d'un temps estival, maxima de 20 à 24°C, le risque d'une averse l'après-midi est maintenu, mais cette fois de la Campine aux Hautes Fagnes.

Lundi, c'est également un temps sec qui nous attend avec des températures semblables à celles de dimanche. Les averses pourraient revenir mardi mais les modèles météo ne sont pas encore unanimes sur ce point.