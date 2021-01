Météo de ce jeudi : pluie, vent et douceur au programme

Ce matin, le ciel sera très nuageux et les pluies seront parfois assez soutenues. On attend des cumuls pluviométriques entre 10 et 20 litres d’eau par m². Il fera de plus en plus doux. Pour les valeurs du début de matinée, on attend 2°C dans le sud-est du royaume, 3 à 4°C de Liège à Mons, et 6 à 7°C dans le nord du territoire.

Cette zone pluvieuse aura tendance à faiblir l’après-midi et on devrait retrouver un temps plus sec sur le nord-ouest. Le vent d’ouest se renforcera et soufflera en rafales de 60 km/h, voire 70 km/h possible localement. La hausse des températures maximales sera remarquable : elles atteindront de 6 à 7°C sur les hauteurs de l’Ardenne, 10°C ailleurs en Wallonie, 11°C à Bruxelles et 12°C aux environs de Tournai et d’Ostende.

Dans la soirée et dans la nuit, il y aura encore quelques pluies faibles et averses avant l’arrivée d’un front pluvieux plus marqué en fin de nuit. La douceur persistera avec des minima de 5 à 10°C.