Météo de ce jeudi : pluie, neige fondante ou neige selon l'altitude

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, prudence puisque nous avons, confirmation du passage d’une zone pluvio-neigeuse qui descend du nord vers le sud de nos régions avec de la pluie en plaine et de la neige dès 200m d’altitude. Actuellement, la pluie se trouve sur la moitié nord du pays. Dans le courant de la matinée, la zone va progresser vers le sud et au contact des premiers contreforts du Condroz, on retrouvera de la neige ou de la neige fondante. Un peu plus tard dans l’après-midi, il s’agira cette fois de bonnes chutes de neige sur l’Ardenne. Côté températures, nous aurons des maxima de -1 à +3°C de l’Ardenne vers le centre, ce sera 4 à 5°C près du littoral. Sur les reliefs, on pourrait assister à une accumulation neigeuse de 1 à 5 ou très localement 10 cm. On restera donc très prudents.

La nuit de jeudi à vendredi, sera à nouveau un peu plus froide, minima de -3°C en Ardenne à +1°C dans le centre et +3°C près du littoral. A noter que les chutes de neige s’attarderont encore la nuit prochaine sur les reliefs de l’Ardenne où l’accumulation neigeuse deviendra plus significative.