Météo de ce jeudi : pluie, grisaille et fraîcheur

Ce matin, la pluie est bien arrivée sur le pays et on va garder un temps gris et régulièrement pluvieux dans le courant de cette journée. Il y aura aussi des moments d’accalmie et de temps plus sec mais ce n’est qu’en milieu ou fin de journée que l’on évoquera le retour d’un temps sec à partir du littoral. C’est aussi de l’air progressivement plus frais qui véhicule cette zone de pluie et le vent va s’orienter au secteur nord-est. Dans le courant de la journée, on se retrouvera donc avec les températures les plus fraîches sur le littoral et le nord du pays. Cela nous donnera 6°C à Ostende et Botrange, 7°C sur Tournai et Bruxelles, 8°C de Mons à Liège ainsi que St-Hubert et jusqu’à 9°C dans la région de Virton. C’est quasiment 8 à 10 degrés de moins qu’hier

La nuit prochaine les dernières pluies devraient s’évacuer par le sud et l’est du pays. On n’exclut pas quelques flocons en toute fin de nuit avec des minima de 0 à 3°C mais cela restera très limité. La grisaille se reformera en pas mal d’endroits. Gare au givre au lever du jour demain en Ardenne.