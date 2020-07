Météo de ce jeudi : parenthèse grise de la semaine

Ce matin, le ciel s'est couvert partout et de faibles pluies ou bruines vont nous accompagner une bonne partie de la journée et de la soirée. Les quantités resteront faibles et il devrait pleuvoir un peu plus sur l'est du pays (Limbourg et province de Liège) que sur l'ouest et l'extrême sud. Ce sera donc une journée grise et légèrement humide par moment. Dans ces conditions, sans soleil et dans une masse d'air assez fraîche, les températures seront indigne de la mi-juillet (plutôt conformes à un début de mois de mai), nous ne devrions pas dépasser 14°C en Ardenne et 18 à très localement 19°C partout ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest. En fin d'après-midi, des éclaircies reviendront par le littoral.

La nuit prochaine, cette zone faiblement pluvieuse s'évacuera par le sud et l'est de nos régions, les minima resteront proches de 10 à 12°C. Il fera sec en toute fin de nuit partout.

Indice électricité : Vu la couverture nuageuse encore assez compacte, il sera faible en toutes régions. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.