La nuit a été très douce, on note des températures de 21 à 22°C par endroit. On surveille actuellement des orages qui sévissent sur la région parisienne et les Hauts de France, ces foyers orageux devraient atteindre la moitié ouest de notre pays ce matin déjà. Sur l’est et le sud, nous aurons encore droit temporairement à des éclaircies et du soleil. Le temps est très lourd et la masse d’air est très chaude. Nous devrions sans problème aujourd’hui atteindre 26°C en bord de mer avec une météo chahutée, 30°C à Bruxelles où un coup de tonnerre n’est pas complètement exclu ce matin. 32°C en revanche pour Liège où l’on restera au sec une bonne partie de la journée et 29 à 31°C sur les provinces de Namur et Luxembourg qui seront un peu épargnées. A l’heure du match, c’est plutôt sur la moitié ouest du pays qu’il y aura encore un risque d’orage avec de fortes pluies.

Demain vendredi, dès le matin, et une fois de plus, les nuages se montreront plus nombreux à partir de la frontière française depuis la Botte du Hainaut jusqu’au littoral. Dès le petit matin, il fera lourd et orageux, toutefois, ce n’est que dans l’après-midi voire la soirée que des orages seront susceptibles de se déclarer, toujours sur la moitié ouest du pays. Dégradé de températures : 20°C en bord de mer, 29 à 30°C de Bruxelles à Virton et encore 31 à 32°C de Liège à la Campine.

La première tendance pour le week-end, c’est le retour d’un temps plus calme, sec mais plus nuageux et moins chaud le samedi (23 à 25°C). Puis dimanche, la chaleur regagne du terrain, le temps sera lourd et orageux avec des averses ponctuées de coups de tonnerre et entrecoupées d’éclaircies, maxima de 23 à 28°C. A priori, lundi, peu de changement, on garde 20 à 26°C avec des éclaircies, mais aussi quelques averses.