Météo de ce jeudi : on poursuit avec des averses et giboulées

Ce matin, le ciel est encore plutôt bien dégagé sur le sud et l’est du pays tandis que des nuages sont plus nombreux près du littoral et sur l’extrême nord de notre territoire. Les températures sont positives sur la Flandre et toujours négatives sur une bonne moitié sud de la Belgique. On va de 3°C à Ostende jusqu’à -7°C dans certaines vallées des Fagnes. On observe actuellement quelques petites averses en mer du nord et le long de la frontière avec les Pays-Bas. Dans le courant de la matinée, les averses vont s’aventurer sur les terres depuis le littoral jusqu’à la région anversoise. Ailleurs, on restera entre nuages et éclaircies. Dans le courant de la journée, un peu comme les jours précédents, la tendance aux averses augmentera un peu en toutes régions. Les températures restent fraîches pour la saison, même si cela remonte très légèrement sur l’ouest. On attend. 5 à 7°C sur le relief ardennais, 8°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 9°C en moyenne dans le centre. Le vent de nord-est restera faible. Ce soir, le ciel se dégagera à nouveau.

La nuit prochaine, sous ce ciel dégagé, on observera 2°C en bord de mer, ce sera -1°C dans le centre et -3 sous le Sillon Sambre-et-Meuse. A chaque fois, un gel plus sévère reste possible dans les vallées de l’est du pays.