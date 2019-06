Météo de ce jeudi : net retour au calme

C'est un retour au calme auquel nous assistons ce matin. Les nuages élevés sont encore présents par endroit au réveil, mais le ciel est déjà bien dégagé. Le soleil devrait donc s'inviter un peu partout. L'après-midi, les conditions resteront inchangées mais des nuages plus menaçants ainsi que des averses se développeront sur l'extrême ouest (Wallonie Picarde et région côtière) tandis que de Liège à Arlon il fera sec. Une averse isolée n'est pas exclue sur le centre du pays en milieu ou fin d'après-midi. Les maxima iront de 17 à 19° sous les averses dans l'ouest à localement 20° à Liège et même 21° en Campine. Notons également pour ce jeudi un renforcement assez sensible du vent de sud-ouest dont les rafales approcheront 50 à 60 km/h.

Temps printanier vendredi, plus chaud dès lundi

Demain, on tiendra à l'oeil une ligne d'averses qui pourrait traverser temporairement le pays du Hainaut à la Campine. L'après-midi, il fera sec partout. Les maxima grimpent sensiblement : on atteindra 24° dans le centre et 25° de Liège à la Campine (il fera un rien plus frais au littoral avec une brise). Une zone de pluie devrait traverser le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi matin, encore quelques averses qui s'évacuent vers le nord-est. Ensuite, larges éclaircies puis temps sec, maxima de 18 à 22°. Retour à un temps sec et ensoleillé dimanche, le tout agrémenté de maxima de 19 à 21° (23° en Campine et Liège). Lundi, temps sec et encore plus doux malgré le retour de nuages sur l'ouest, maxima de 22 à 25°.