Météo de ce vendredi: temps sec, gare au verglas matinal

Prudence ce matin, certes nous avons retrouvé un temps sec, mais les températures sont négatives là où la neige a tenu au sol hier et donc les conditions restent très glissantes, notamment au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Au lever du soleil et dans l'heure qui suit, on pourrait aussi avoir des valeurs légèrement négatives dans le centre du pays et donc prudence également. Nous retrouverons une journée nettement plus calme et plus sèche. En Ardenne ce sera la journée idéale pour profiter des sports de glisse là où c'est possible. Après les éclaircies du matin, le ciel commencera à se couvrir assez rapidement sur l'ensemble du pays en cours d'après-midi par l'ouest. On attend de faibles pluies dès midi en bord de mer, vers 15 h sur l'axe Bruxelles-Mons. Cela n'arrivera sur les Cantons de l'Est qu'en soirée et sera temporairement précédé de quelques flocons. Les températures iront de 1 à 2° sur les reliefs enneigés, on attend 5 à 6°C dans les régions de plaine. Le vent accentuera l'impression de fraîcheur cet après-midi avec des rafales de 50 à 60 km/h.

La nuit prochaine, la faible zone de pluie va progresser d'ouest en est , les minima descendront entre 0 et 6°C en début de nuit, on ajoutera un ou deux degrés au lever du jour.

Indice électricité : Indice faible sur l'ouest où le ciel se couvrira rapidement et moyen à bon sur l'est et le sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.