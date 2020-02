Météo de ce jeudi: neige et neige fondante

Comme annoncé depuis quelques jours, les conditions seront hivernales aujourd'hui. Très tôt ce matin une zone pluvio neigeuse va aborder notre pays par l'ouest. Certes, sur la Flandre et le centre, il s'agira de pluie et de neige mêlée. Mais au-dessus de 200 à 300 mètres d'altitude, il commencera à neiger. Sur le centre, les températures sont légèrement positives, mais à force de voir de la neige fondante tomber, on pourrait avoir une petite accumulation de l'ordre de 1 voire 2 ou 3 cm de neige lourde et glissante. Sur les reliefs, les quantités seront plus importantes avec 1 à 5 cm entre 200 et 300 mètres d'altitude, et de 5 à 10 cm au fil des heures au-dessus de 400 mètres. La plus grande prudence sera donc de mise sur l'ensemble des routes aujourd'hui. Cet après-midi, pluie et neige fondante en plaine mais avec un léger redoux, il ne devrait plus y avoir d'accumulation et cela devrait déjà fondre un peu. Par contre, la limite pluie-neige remontera à 300 mètres d'altitude où la situation sera bien hivernale. Les maxima resteront proches de 0°C sous la neige en Ardenne, mais on pourrait déjà retrouver 3 à 4°C sur le centre en fin de journée. Le vent de sud-est restera modéré.

La nuit prochaine, nous revenons rapidement à un temps sec et avec un ciel qui se dégage, les minima iront de 0 à -1°C dans le centre du pays. Prudence, il y aura formation de plaques de glace par endroit. Sur l'Ardenne, avec la couverture neigeuse, on pourrait sans problème descendre jusqu'à -5°C.

Indice électricité : Ciel couvert aujourd'hui et donc indice faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.