Météo de ce jeudi: moins chaud sur l'ouest et le centre

Ce matin, on note encore des nuages bas au littoral, ainsi que des champs nuageux un peu plus denses sur le nord du pays, près de la frontière néerlandaise. Sinon, ailleurs, c'est le plein soleil qui est de retour et qui s'installe jusqu'à la fin du prochain week-end. La masse d'air devient moins étouffante sur la plupart des régions. Sous le soleil, on atteindra 19° en bord de mer, on ne "dépassera" plus 25° à Bruxelles et en Ardenne. La poche d'air plus chaud concerne encore l'extrême sud du pays avec 31° attendus d'Arlon à Virton.



Indice électricité : excellent partout sauf sur le littoral ou il sera moyen, et c'est parti pour quelques jours. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.



La nuit prochaine, sous un ciel étoilé, il fera enfin plus frais que les nuits précédentes : minima de 11 à 14°.