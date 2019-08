Météo de ce jeudi : moins chaud et retour des éclaircies

Les averses orageuses de la nuit quittent le pays très tôt ce matin par les régions de l'est. Nous basculons dans de l'air moins chaud mais le temps redevient vite sec. On notera encore pas mal de nuages ce matin mais les éclaircies devraient gagner du terrain en cours d'après-midi. Côté température, on ne dépassera plus 23 à 24°C (encore 25°C sur l'extrême sud et 20°C en bord de mer). Le vent d'ouest soufflera de manière modérée.

Fin de semaine et samedi ensoleillés

Contraste entre samedi et dimanche - © RTBF KEYWALL

Demain, temps sec et soleil très généreux, quelques nuages inoffensifs sur l'ouest du pays. Les températures remontent légèrement : 22°C en bord de mer, 24° en Ardenne, 25°C à Bruxelles et 27°C à Virton. Le vent redevient très faible. Samedi, sous le soleil, nouvelle hausse du mercure avec des maxima de 29 à 31°C . Il y aura une brise en bord de mer et 25°C. Dimanche, retour des nuages et important rafraîchissement puisqu'on ne dépassera plus 20 à 22°C en moyenne, mais nous devrions rester encore au sec. Lundi, malgré un temps sec et de belles éclaircies, il fera plus frais avec seulement 16 à 19°C.