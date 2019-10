Météo de ce jeudi : meilleure journée de la semaine

Le ciel s'est bien dégagé cette nuit et donc, on retrouve des températures bien basses ce matin. Le soleil devrait se montrer généreux dès le début de la journée avec tout au plus quelques champs nuageux élevés. L'impression sera très lumineuse. Quant aux températures, elles évolueront peu par rapport à hier, on atteindra 8 à 10 ou 11°C. A noter en fin de journée un voile nuageux un peu plus épais le long de la frontière française. Le vent d'est restera faible à modéré ce jeudi.

La nuit prochaine, par contre, les nuages vont se densifier sur l'ouest tandis que le ciel sera encore partiellement dégagé sur l'est. Du coup, l'écart de températures sera plus élevé que ces dernières nuits : 0° dans les Fagnes jusqu'à 6 ou 7°C dans le Hainaut.

Indice électricité : Cette journée de jeudi sera la plus lumineuse de la semaine et donc on y retrouve le meilleur indice : excellent sur l'est et le sud, bon sur l'ouest avec un peu plus de nuages élevés. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.