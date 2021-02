Météo de ce jeudi : lumineux mais froid

Ce matin, le froid est encore bien présent, toutefois les valeurs observées sont moins extrêmes qu’hier à la même heure. Ce jeudi le ciel devrait se dégager assez vite pour laisser la place à un soleil généreux. Toutefois ce matin, comme c’était déjà le cas hier soir, des nuages bas circulent sur le pays et peuvent provoquer quelques flocons épars, cela reste faible et marginal. Journée progressivement ensoleillée mais on notera toujours la présence d’un vent sensible d’est, une bise " piquante ". Les températures évoluent très lentement, on devrait retrouver des maxima positifs de Tournai à Ostende avec +1°C, ce sera 0°C de Mons à Liège en passant par Wavre et Namur, -1°C de Virton à Spa et -2 à -3°C de St-Hubert vers Botrange.

La nuit prochaine à nouveau un temps sec et tout au plus quelques bancs de brume. Les minima plongeront encore : -5°C au littoral, -7°C dans le centre et de -8 à -10°C de l’Ardenne aux Hautes Fagnes.