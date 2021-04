Météo de ce jeudi : lumineux ce matin mais plus nuageux ensuite

En cours de soirée et de nuit , le ciel sera voilé sur la moitié ouest et nuageux sur l’est. De nouvelles gelées sont prévues dans le sud-est avec des minima de -3 à -1°C, ailleurs on attend de 1 à 3°C.

Le ciel deviendra progressivement plus nuageux l’après-midi , mais nous conserverons un temps sec. Quelques éclaircies resteront possibles par endroits, surtout dans l’est et près du bord de mer. Le vent de sud-ouest soufflera jusqu’à 30 km/h. La fraîcheur nous accompagnera encore avec des maxima qui ne dépasseront pas 2°C dans les Hautes-Fagnes, 4 à 5°C près de Spa et Saint-Hubert, 6°C dans le sud de la province de Luxembourg, 7°C de Charleroi à Liège, 9°C pour Mons et Bruxelles, et 10°C aux environs de Tournai.

Le temps sera sec partout ce matin sous un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, avec une impression de beau temps. Les gelées persisteront sur la moitié sud du pays une bonne partie de la matinée. Vers 11h, les températures seront positives sur l’ensemble du territoire : 0 à 3°C dans le sud-est, 5 à 6°C le long du sillon Sambre et Meuse et 7 à 8°C à Bruxelles et dans le nord du royaume.

Températures enfin de saison demain

Même type de temps pour terminer la semaine : ce sera voilé mais plutôt lumineux demain matin et de plus en plus nuageux dans le courant de la journée. Un flux océanique se mettra en place, ce qui nous apportera temporairement de l’air plus doux. Les maxima devraient donc bien remonter et on attend de 8 à 13°C. Nous retrouverons finalement des valeurs normales pour la saison.

Le week-end s’annonce très nuageux, voire couvert, et pluvieux avec un vent sensible de secteur nord. Les précipitations seront plus fréquentes samedi que dimanche. Les maxima seront de nouveau en baisse par rapport à la veille : 8 à 10°C seulement pour samedi et 5 à 7°C pour dimanche.

Lundi, le ciel sera assez changeant mais le temps devrait rester généralement sec. Cependant, quelques averses ne sont pas impossibles dans l’ouest du pays l’après-midi. Les valeurs maximales resteront trop fraîches pour la saison, comprises entre 4 et 9°C.