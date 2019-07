Météo de ce jeudi: les nuages reviennent par l'ouest

Ce matin, d'abord encore un ciel bien ensoleillé sur l'est et le sud, des champs nuageux plus épais déjà sur l'ouest et le littoral. Entre les deux, un ciel qui se couvre lentement sur le centre. Au fil des heures, cela pourrait être suivi de très faibles pluies en fin de journée sur l'ouest et la nuit prochaine sur le centre et l'est, mais dans des quantités assez négligeables. Les températures maximales atteindront 21 à 23° avec des exceptions à 24 ou 25° de la Gaume à la région liégeoise. Le vent de sud-ouest devient temporairement modéré.

Indice électricité : dégradé allant de moyen sur le littoral à excellent dans le sud-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h sur l'ouest et 15h sur le sud.

La nuit prochaine, la faible perturbation poursuit donc sa traversée du pays d'ouest en est avec quelques gouttes éparses. Minima de 12 à 14°.