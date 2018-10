Météo de ce jeudi: les nuages ... puis le soleil

Le ciel sera plus nuageux tôt ce matin sur le sud du territoire, ces nuages se placeront ensuite sur la Flandre Orientale, le Hainaut et Bruxelles vers 8-9h et progresseront finalement vers le nord, laissant dès la mi-journée un ciel bien dégagé sur l’ensemble des régions. Le mercure grimpera déjà en matinée avec un mercure qui indiquera 12 degrés du côté d’Arlon, 14 degrés sur l’Ardenne et 15-16 degrés dans le centre du pays.

Cet après-midi, c’est très clairement le soleil qui s’imposera à nouveau sur notre territoire et les températures resteront 7 à 10 degrés au-dessus des normales saisonnières : 19 degrés à St-Hubert, 21 pour Virton, 23 pour Liège et Bruxelles et 24 degrés du côté de Tournai ou de Mons.

Indice électricité : Ce jeudi, nous aurons un indice bon sur une bonne partie de nos régions (excellent à la côte). Le pic de luminosité se situera vers 14h – 15h c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Un front instable traversera notre pays d’ouest en est durant la nuit, apportant son lot d’averses. Elles pourront localement prendre un caractère orageux sur l’ouest du territoire. Retour d’un temps sec en fin de nuit, le mercure indiquera de 10 à 15 degrés.