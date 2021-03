Météo de ce jeudi : les averse reviennent par l'ouest

Il fait froid ce matin sur l’est et le sud du pays. On a relevé -7°C à Botrange, -2°C près de Virton et 0°C en Campine. Le ciel se couvre par l’ouest du pays et des averses sont déjà observées sur le littoral, le Hainaut et la région bruxelloise. Une zone de pluie va se déplacer de la mer du Nord vers notre pays, il devrait pleuvoir sur l’ouest et le centre pour midi et plus tard dans la journée sur l’est et le sud. Prudence, sur les reliefs, la neige fondante sera de retour. Les températures restent bien fraîches ce jeudi, on ne dépassera pas 0°C à Botrange, 2°C à St-Hubert, 4°C à Liège, 5°C à Virton et de Mons à Namur, 7°C sur Bruxelles. Le vent de nord soufflera faiblement. Le ciel va donc se couvrir au fil des heures d’ouest en est.

La nuit prochaine, la limite pluie-neige devrait redescendre jusqu’à 300m d’altitude avec de la neige fondante et mouillée, par contre, au-dessus de 400 à 500m, on pourrait avoir une petite tenue au sol. Prudence donc en fin de nuit, les routes seront glissantes, essentiellement sur les hauteurs des provinces de Liège et Luxembourg. On notera 0 à 4°C en milieu de nuit mais lorsque le ciel se dégagera au réveil, c’est vers 8h qu’il fera le plus froid : -3°C en Ardenne et 0°C dans le centre, il y aura donc un risque de voir se former des plaques de givre.