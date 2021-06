Météo de ce jeudi : conditions encore estivales

Le temps sera une nouvelle fois bien lumineux partout ce matin, avec tout au plus quelques voiles ou quelques nuages de beau temps. Les conditions seront donc idéales pour observer l’éclipse partielle de Soleil qui se produira un peu après 11h. Les températures seront en légère hausse par rapport à hier et en fin de matinée les thermomètres afficheront généralement plus de 20°C : 20°C attendus sur les hauteurs et 21 à 23°C sur les autres régions. Ce sera un peu moins chaud au littoral et on ne dépassera pas 19°C.

© RTBF - DREAMWALL Comme pour les jours précédents, le ciel aura tendance à devenir plus nuageux l’après-midi. Mais nous garderons une impression de beau temps. Par contre, on n’exclut pas le risque d’avoir une petite ondée locale sous des nuages plus épais, principalement en Wallonie et en Campine. Les maxima seront toujours supérieurs aux moyennes de saison et on attend 21°C dans les Hautes-Fagnes et à la côte, 22 à 23°C pour Spa et Saint-Hubert, 24 à 25°C sur les régions centrales et jusqu’à 26°C dans le nord-est du pays.

Ce soir et cette nuit, ce sera le retour d’un ciel plus dégagé. Les températures minimales descendront entre 12 et 14°C.

Ce temps lumineux se poursuivra les prochains jours

Demain, le soleil sera toujours de la partie, accompagné de quelques nuages de beau temps, plus nombreux l’après-midi. Le ciel restera plus dégagé vers la frontière luxembourgeoise et la frange littorale. Les températures maximales seront plutôt stationnaires et atteindront 21 à 26°C. Les conditions météo resteront stables et assez similaires pour samedi : temps généralement ensoleillé avec des cumulus qui se développeront en cours de journée. Ces nuages seront plus nombreux sur la moitié sud du royaume. Les maxima seront en légère baisse, compris entre 18 et 24°C. Dimanche, c’est une journée estivale qui s’annonce avec du plein soleil du matin au soir. Les températures repartent doucement à la hausse avec des maxima de 21 à 24°C.