Météo de ce jeudi : la douceur se maintient

La nuit prochaine, le ciel sera très nuageux partout et une petite ondée sera localement possible. Les minima iront de 8 à 11°.

Dans l’après-midi, on gardera de belles éclaircies sur le Nord et l’Est mais la couche nuageuse se fera de plus en plus dense à partir de la frontière française. On n’exclut pas une petite averse localement en Flandre occidentale. Donc globalement plus de nuages qu’hier mais toujours une belle douceur avec 15-16° sur les hauteurs et de 18 à 20° ailleurs.

La journée d'hier a été particulièrement douce. Les températures les plus fraîches ont été relevées au littoral avec un peu mois de 15°. Là où la douceur s'est le plus ressentie c'est sur l'Est du pays avec presque 21° dans les régions de Liège et de Marche-en-Famenne.

Un temps sec jusqu'à dimanche

Demain matin, plus de nuages que d’éclaircies mais le temps devrait rester sec. Dans le courant de la journée, l’extrême Est du pays aura droit à un peu plus de soleil mais le ciel se chargera de plus à partir de la côte. Les températures commenceront à se tasser avec 12° en Ardenne, 15 à Namur, 16 à Bruxelles et 17 à Anvers.

Samedi, une matinée assez lumineuse puis, à nouveau, la couche nuageuse se fera plus compacte. On gardera une impression plus lumineuse une bonne partie de la journée sur les régions proches des frontières de l’Est. Le temps restera sec sur tout le territoire mais le vent sera soutenu. Les maxima s’établiront entre 15° sur les hauteurs et 19° dans le Centre.

Dimanche, un temps plus tristounet en matinée avec un ciel couvert et quelques passages faiblement pluvieux. Retour d’un temps sec et de quelques rayons de soleil dans le courant de l’après-midi. Par contre il fera bien plus frais, on ne dépassera plus les 10 à 12°.