Météo de ce jeudi : grisaille puis éclaircies

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, on garde une situation calme avec un ciel dégagé sur l’extrême sud et sur l’est du pays et pas mal de nuages bas ailleurs. On note de gros écarts de températures entre -1°C en Gaume et sur les Hautes Fagnes, 5 à 7°C sous la grisaille dans le centre du pays et 9°C en bord de mer. La matinée sera donc contrastée : les éclaircies se développeront lentement du sud vers le nord. L’impression générale sera donc fort grise dans un premier temps.

Cet après-midi, le soleil devrait gagner du terrain de manière significative, la grisaille va donc de dissiper progressivement et nous devrions terminer la journée de manière plus lumineuse. A noter en deuxième partie de journée que des nuages élevés reviendront par le littoral et l’extrême ouest du pays mais sans conséquence, c’est un temps sec qui nous attend. La douceur reste de mise avec des maxima de 7 à 11°C et un vent faible de secteur sud.

Ce soir et la nuit prochaine, toujours des nuages des nuages bas qui se reforment en pas mal d’endroits (pas partout), minima de 0 à 6°C en allant de l’extrême sud vers le littoral.