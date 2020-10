Météo de ce jeudi : grisaille et vent au programme

La nuit prochaine , les pluies se décaleront vers le sud tandis que le temps redeviendra plus sec au nord. Minima compris entre 7 et 11 degrés.

Durant l’après-midi , des pluies plus soutenues sont au menu d’une grosse partie du territoire, il n’y a que d’Arlon à Liège qu’elles resteront un peu plus faibles et éparses. Le vent de sud-ouest sera plutôt fort avec des rafales de 60 à 70 km/h mais les maxima resteront doux. On attend 13-14 degrés dans le sud du pays, 16 degrés pour Charleroi, Namur et Liège et 17 degrés pour le nord du pays.

Le temps s’annonce déjà bien nuageux ce matin sur une bonne partie du territoire. Quelques gouttes sont attendues par endroit et les éclaircies se feront bien rares. Le vent se renforcera déjà et les températures en milieu de matinée seront comprises entre 9 et 16 degrés.

Un peu de répit pour ce vendredi

Demain matin, ciel lumineux et sec au menu d’une bonne partie des régions, il n’y a vraiment que du côté de la province de Luxembourg que les nuages résisteront et que quelques gouttes sont possibles. On attend 8 à 12 degrés en milieu de matinée. Durant l’après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Quelques ondées ne sont pas exclues du côté de la Flandre, de l’ouest du Hainaut et sur l’extrême sud du pays. Maxima de saison avec de 13 à 16 degrés.

Samedi, on note une baisse sensible des températures puisqu’on ne dépassera plus de 9 à 12 degrés pour les maxima. Le temps sera instable avec un mélange de quelques averses et de belles éclaircies. Les modèles doivent encore être affinés pour dimanche, mais a priori c’est un temps bien instable qui s’installera avec de fréquentes averses. Pour lundi, au milieu des averses, quelques coups de tonnerre sont possibles avec des maxima compris entre 9 et 13 degrés.