Météo de ce jeudi : grisaille et quelques faibles averses

La grisaille reprend le dessus avec quelques bancs de brume et de brouillard, parfois givrant, mais aussi des nuages bas plus répandus. Les éclaircies seront très timides, voire inexistantes, et limitées en début de journée à l'extrême sud de notre territoire. Le temps restera presque sec car quelques averses sont encore possibles, elles descendent des Pays-Bas vers nos régions et pourraient être hivernales sur les hauteurs. Néanmoins, l'intensité de ces averses est faible. Les maxima atteindront 1 à 6° et le vent de nord-ouest sera faible.

La nuit prochaine

peu de changements, retour de quelques bancs de brume ou de brouillard, minima de -2 à +4°.