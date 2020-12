Météo de ce jeudi : grisaille et pluie au menu

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, le temps restera gris et humide avec de faibles pluies éparses. Le vent de secteur sud sera plus que sensible surtout sur le sud-est du pays. Quelques flocons mêlés à la pluie sont possibles au-dessus de 500m d’altitude. On attend 1 à 3 degrés dans le sud du territoire, 5 dans le centre, 6-7 pour Bruxelles et la Flandre.

Peu d’évolution cet après-midi, les pluies resteront généralement faibles mais elles seront plus continues sur le sud du royaume. Les maxima seront plutôt stationnaires avec 2-3 degrés pour Virton, St-Hubert ou Spa, 5 degrés pour Mons, Charleroi, Namur ou Liège, 6 pour Bruxelles et 7 degrés pour Tournai et Ostende.

La nuit prochaine, la pluie reste au programme sur l’ensemble des régions avec éventuellement quelques flocons au-dessus de 600m d’altitude. Les minima seront compris entre 3 et 6 degrés.