Météo de ce jeudi: grisaille et averses au menu

Le pays se partagé ce matin ; à l’est un ciel voilé, avec localement des brouillards, mais quelques éclaircies tout de même et puis à l’ouest, abordant le littoral et progressant pour atteindre le centre du pays vers 11h-12h, un ciel bien couvert et des pluies. Le mercure indiquera ce matin 9 degrés du côté de Spa et de St-Hubert et 11-12 degrés sur la plupart des autres régions.

Durant l’après-midi, les pluies et averses seront fréquentes sur l’ensemble du territoire. En deuxième partie d’après-midi cependant, vers 14/15h, le temps redeviendra progressivement sec via l’ouest de la Flandre et quelques éclaircies se développeront. Les maximas seront en baisse : on ne dépassera plus 11 degrés à St-Hubert, 12 à Spa, Namur ou Charleroi, 13 à Bruxelles et 14-15 degrés ailleurs.

L'indice électricité solaire: ce jeudi, nous aurons un indice faible ou moyen sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera généralement vers 12 ou 13h (plutôt 15h pour Mons, 16h pour Tournai, Ostende et Gand, 17h pour Bruges et Ypres, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Les faibles précipitations s’estomperont lentement en soirée et dans le courant de la nuit et se cantonneront finalement de l’est de la Campine aux Hautes Fagnes. À l’arrière, le ciel restera bien couvert et les minimas seront compris la nuit prochaine entre 4 et 7 degrés.