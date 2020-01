Météo de ce jeudi: grisaille au menu

Indice électricité : Cette journée de jeudi sera grise au possible et dès lors l'indice photovoltaïque restera médiocre en toutes régions. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.

La nuit prochaine : le ciel restera plombé et quelques très faibles pluies ou un peu de crachin seront observés le long de la frontière française. Grâce aux nuages et au vent, les températures resteront quasi celles de la journée : 3 à 7°C.

La grisaille est bien présente ce matin, que ce soit avec un ciel couvert mais aussi avec des bancs de brume, voire du brouillard, localement givrant sur le sud et l'est du pays. Un peu de crachin est localement possible ainsi que quelques flocons épars sur les hauteurs ardennaises. La situation évoluera peu aujourd'hui et notre ciel restera bien gris, le risque de quelques gouttes sera maintenu sur le sud-est. Le vent de sud se renforce un peu et les températures atteindront 3 à 8°C ce jeudi. En cours de journée, quelques éclaircies pourraient revenir sur l'extrême nord du pays.

Pluie, vent et douceur dès demain

Plus doux et venteux vendredi - © RTBF-KEYWALL

Demain, toujours un ciel couvert avec l'arrivée d'une zone de pluie un peu plus consistante du nord vers le sud du pays. Le vent se renforcera et virera vers l'ouest puis le nord-ouest. Demain après-midi, des éclaircies reviendront par le littoral et gagneront toutes les régions, elles sépareront des averses. Il fera de plus en plus doux, on attend 7 à 10°C.

Samedi, la grisaille persiste mais il fera moins humide, quelques éclaircies reviendront en deuxième partie de journée, on attend 4 à 9°C.

Dimanche, à priori temps sec mais la grisaille peinera à laisser la place aux éclaircies, les maxima resteront proches de 3 à 8°C.