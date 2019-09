Météo de ce jeudi: grande douceur, bruine le matin, éclaircies ensuite

Une très faible zone de pluie continue à traverser le pays du nord vers le sud ce matin, le tout dans une grande douceur des températures. On observe encore pas mal de nuages bas pour débuter la journée avec temporairement quelques gouttes sur la moitié sud du pays, puis on attend le retour d'éclaircies par le littoral au fil des heures. Les températures remontent sensiblement, allant de 19 à 22 ou 23°C. La masse d'air s'asséchera en cours de journée et les éclaircies gagneront du terrain vers le centre et même le sud du pays en fin d'après-midi.

Indice électricité : Dégradé allant de bon en bord de mer à faible sur le sud-est du pays. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.

La nuit prochaine, le ciel se dégagera partiellement tandis que de nouveaux nuages arriveront par le littoral.

En fin de nuit, un faible crachin pourrait concerner le littoral. Les minima resteront compris entre 12 et 16°C.