Météo de ce jeudi : froid et gris avant le retour d'éclaircies

Il fait froid ce matin, le gel est répandu et on signale pas mal de brume, voire localement du brouillard, parfois givrant. Prudence sur les routes. La grisaille sera par endroit tenace (à priori sur l'ouest du pays) mais le soleil reviendra en cours de journée. Toujours difficile de prévoir où et quand le soleil va se manifester mais de belles éclaircies sont attendues en deuxième partie de journée. Il fera sec et les maxima afficheront 4 à 7°. Le vent de sud-est restera faible.

Les prochains jours : retour de la pluie samedi

Vendredi sera la journée la plus clémente - © RTBF KEYWALL

Demain, journée assez calme : grisaille au lever du jour avec du brouillard par endroit puis retour de belles et larges éclaircies. Températures de saison : 7 à 9 ou 10°. Samedi, une zone de pluie assez active devrait traverser le pays. Pluie et temps gris seront au programme, on notera 4 à 6°. Dimanche, il fera plus sec mais le ciel restera résolument gris, les maxima seront identiques à la veille. Lundi et mardi, maintien d'un temps sec mais à nouveau plus frais.

Indice électricité : Sous un ciel plus rapidement dégagé qu'hier, il variera de moyen à excellent en fonction de l'heure de dissipation de la grisaille. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.