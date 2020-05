Météo de ce jeudi : encore un peu plus doux

La nuit prochaine, quelques voiles nuageux toujours présents et des températures moins froides que ces dernières nuits, on gardera 4 à 10°C en fin de nuit.

Ce matin , comme hier, nous retrouverons d'abord un ciel serein et des températures fraîches pour commencer la journée. La matinée sera très lumineuse, et les températures remonteront lentement mais sûrement. En cours d'après-midi quelques champs nuageux inoffensifs pourraient être observés, il s'agira de voiles nuageux d'altitude. Les températures continuent à grimper de jour en jour, on attend 18 à 21°C. Le vent reste faible et sans direction précise ce jeudi.

Soleil et douceur jusqu'à samedi

Soleil et belle douceur - © RTBF KEYWALL

Demain, c'est toujours le soleil qui s'impose mais les voiles nuageux seront un peu plus présents dès le matin. Quelques nuages bourgeonneront en cours d'après-midi mais il fera sec et encore plus doux qu'aujourd'hui puisqu'on atteindra 20 à 24°C.

A priori le ciel deviendra plus nuageux samedi, notamment sur l'extrême sud du pays mais il ferait encore très doux : 20 à 24°C. A noter qu'une averse voire un orage isolé pourraient se développer sur l'Ardenne ou la Lorraine belge.

Dimanche, changement et de décor et de masse d'air : arrivée d'averses à partir du sud, elles se propageront à quasiment toutes les régions et pourraient être soutenues et se ponctuer d'un coup de tonnerre. Le vent de nord se renforce. La masse d'air est plus fraîche et on ne dépassera plus 14 à 17°C (encore 19°C sur l'extrême sud). Le froid s'intensifie dans la nuit de dimanche à lundi avec quelques giboulées possibles sur les hauts reliefs.

Confirmation du coup de frais lundi avec quelques faibles averses le matin mais davantage d'éclaircies l'après-midi. Les maxima en chute libre ne dépasseront plus 8 à 12°C seulement.

Dès mardi, le temps redevient sec et les températures vont lentement remonter.