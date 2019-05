Météo de ce jeudi : encore un peu de patience avant le retour de la chaleur

Encore un peu de patience aujourd'hui

Ce matin, le pays est coupé en deux. On a encore quelques pluies sur la moitié sud-est et il fait déjà sec sur la moitié nord-ouest. Ciel couvert partout.

En fin de matinée, le temps va devenir sec au sud-est tandis que des éclaircies vont se développer sur les flandres et le hainaut en après-midi. Maximas 16 à 20°.

La nuit prochaine, temps sec et minimas de 8 à 12°.

Dés demain, le beau temps s'installe

A partir de vendredi, le temps deviendra plus stable. Même si encore nuages et éclaircies en matinée, les éclaircies deviendront plus larges. Maximas 20 à 23°.

Le soleil sera très généreux samedi et dimanche. Des courants de sud-ouest arrivent sur la Belgique. 24 à 28° pour samedi. 24 à 31° dimanche. Temps sec, lumineux et ensoleillé.

Tendance pour le début de semaine

Lundi, on perdrait presque 10° par endroit mais le début de semaine serait encore agréable.