Météo de ce jeudi : encore ensoleillé presque partout

Le ciel s'est dégagé et il fait assez frais ce matin. Des bancs de brouillard sont observés sur le sud-est du pays et la grisaille pourrait gagner le Hainaut, le long de la frontière française au lever du jour. Ailleurs, le soleil sera généreux dès le matin et finalement, en cours d'après-midi, le ciel sera bien lumineux partout (exception faite de l'extrême sud du pays, région Virton-Arlon). Les maxima, toujours doux pour la saison, atteindront 8 à 14° sous le soleil.

Les prochains jours : un lent refroidissement

Les températures vont se tasser le week-end - © RTBF KEYWALL

Le soleil devrait s'imposer dans les prochains jours, pour autant que les nuages bas se lèvent en cours de matinée. Cette grisaille sera un peu plus présente dès demain. Il fera sec mais plus frais le prochain week-end, les gelées nocturnes seront de retour jusqu'au centre du pays. Demain vendredi, on attend de 8 à 10°. A partir du week-end, le vent piquant d'est ramènera de l'air plus frais, voire plus froid. Encore 7 à 10° samedi, 6 à 8° dimanche, puis davantage de nuages lundi et seulement 3 à 6°. La semaine prochaine deviendra au fil des jours hivernale.

Indice électricité : Avec le retour du soleil, il redevient très bon partout pour aujourd'hui (sauf axe Virton-Arlon). L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.