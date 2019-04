Météo de ce jeudi: du soleil, du soleil et rien que du soleil

Le temps restera calme la nuit prochaine même si quelques champs nuageux arriveront d’Hollande et d’Allemagne en second partie de nuit. Les minimas seront compris entre -2 degrés en Ardenne et 4 degrés au littoral.

Durant l’après-midi, le soleil sera toujours présent très nettement dans notre ciel même si quelques cumulus bourgeonneront par endroit. Le vent restera piquant et les maximas sous les normales de saison : 7 degrés attendus à Spa, 8 à Saint-Hubert, 9 à Ostende et 10 ou 11 degrés sur la plupart des autres régions.

Un weekend gris au programme

Demain matin, vendredi, le ciel sera nuageux voir très nuageux sur une bonne partie nord du pays tandis que du sud du Hainaut à la province de Luxembourg en passant par le sud de la province de Namur, les éclaircies seront un peu plus présentes. Peu de changement durant l’après-midi, le ciel sera partagé entre des passages nuageux et des éclaircies, plus larges au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maximas ne dépasseront plus de 4 à 9 degrés.

La journée de samedi sera plutôt froide avec des températures qui ne dépasseront pas de 3 à 8 degrés. Les nuages seront nombreux et quelques averses sont attendues par endroit, quelques flocons sont même attendus sur les crêtes ardennaises. Le temps restera bien nuageux dimanche sauf sur le sud de l’Ardenne et la Gaume où les éclaircies seront plus larges. Quelques gouttes sont toujours possibles par endroit et les températures remonteront légèrement pour indiquer de 4 à 10 degrés.

Une amélioration est attendue pour le début de la semaine prochaine.