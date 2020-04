Météo de ce jeudi : douceur et aussi nuages

La nuit prochaine, le ciel se dégage à nouveau et il fera doux, on attend des minima de 5 à 10 °C.

Ce matin , encore pas mal de soleil en début de matinée puis, progressivement en journée, toujours du soleil mais aussi des nuages d'altitude qui voileront un peu le ciel qui pourrait de venir laiteux par endroits. En cours d'après-midi, tandis que des nuages bourgeonnants remontent vers la frontière française, le ciel sera un peu moins lumineux mais cela n'empêchera pas les températures de remonter sensiblement, c'est de l'air très doux qui remonte chez nous, on attend 18 à 23°C (même 24°C de Liège à la Campine). A priori le temps reste sec, mais sous de nuages un peu plus insistants le long de la frontière française, une ou deux ondées ne sont pas à exclure en fin de journée sur l'ouest et le sud du pays, cela restera localisé.

Douceur mais aussi des averses

épisode orageux à prévoir samedi - © RTBF KEYWALL

Demain, un peu comme aujourd'hui, d'abord pas mal de soleil au réveil, ensuite des champs nuageux se développent, d'abord nuages élevés puis ensuite en cours d'après-midi des nuages un peu plus menaçants. Il fera encore très doux demain, on perd un degré dans le centre (22°C°), par contre il fera plus chaud sur l'extrême sud et les reliefs (22 à 24°C). D'ailleurs demain après-midi, on ne peut pas exclure une averse faiblement orageuse qui remonterait de la France vers notre pays.

Samedi, cette fois le temps change avec des remontées orageuses qui devraient cette fois être plus soutenues et organisées et qui pourraient donc donner localement un orage plus violent. On attend 19 à 21°C pour samedi (un peu moins chaud en bord de mer : 15°C).

Dimanche : après la dissipation des brumes ou des bancs de brouillard matinaux avec l'humidité de la veille, c'est à nouveau une météo plutôt ensoleillée qui s'installe, on notera 18 à 21°C, on maintien dimanche après midi une averse isolée sur le sud-est mais qui ne devrait plus cette fois avoir un caractère orageux.

A priori, dès lundi, le vent repasse à l'est, il fera de plus en plus ensoleillé mais aussi plus sec, mais paradoxalement un peu plus frais.