Météo de ce jeudi : des orages à nouveau au programme

Comme pour les journées précédentes, des averses et orages pourront éclater cet après-midi sur la totalité du territoire, même si l’extrême sud du pays pourrait y échapper. Ces orages sont parfois assez intenses, accompagnées de fortes rafales de vent et de grêle, soyez donc particulièrement vigilants. Le mercure indiquera 26 degrés à la côte, 28 à Spa et St-Hubert contre 30-31 degrés ailleurs.

Ce matin , le temps restera ensoleillé et généralement sec sur une grande moitié est du pays. Sur le nord-ouest du territoire, par contre, les nuages seront plus nombreux et le risque d’averses orageuses parfois soutenues sera bien présent. Les températures en milieu de matinée seront déjà comprises entre 24 et 28 degrés.

Un weekend en demi-teinte

Demain, vendredi, les nuages prendront dès le matin régulièrement l’ascendant sur les éclaircies et quelques averses et orages pourront déjà être observés. Ces phénomènes s’étendront à l’ensemble du territoire durant l’après-midi, parfois accompagné de grêle et de grosses rafales de vent. Les maxima descendront légèrement pour être compris entre 23 et 28 degrés.

Samedi sera une journée bien nuageuse, des averses et orages pourront éclater durant l’ensemble de la journée et les éclaircies seront plutôt timides. Maxima 22 à 26 degrés.

Dimanche, le temps sera plutôt agréable sur l’extrême sud-est de la Belgique, plus on ira vers le nord-ouest, plus les nuages seront nombreux et plus le risque d’averses et d’orages sera élevé. Maxima 23 à 28 degrés.

Retour à des températures plus respirables dès lundi !