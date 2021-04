Météo de ce jeudi : dernier jour de soleil et de douceur

Nous débutons le mois d’avril avec une journée encore assez lumineuse, calme douce et sèche. La différence par rapport aux jours précédents, c‘est un voile nuageux qui pourrait rendre le ciel un peu laiteux le matin, le soleil s’imposant à nouveau l’après-midi. Sur l’extrême sud, quelques nuages pourraient bourgeonner en fin d’après-midi, une averse isolée est envisageable mais le risque est faible. Les températures sont en baisse par rapport aux jours précédents, on restera toutefois dans des valeurs très douces pour la saison. On attend18°C sur l’ouest du pays, 19°C sur l’Ardenne, 20°C dans le centre, 21°C sur le sillon Sambre-et-Meuse et 22°C pour l’extrême sud. Par contre, au littoral, le vent de nord ramène déjà de la fraîcheur : 12°C pour Ostende avec un vent soutenu de nord-est.

Ce sera "Pâques aux tisons"

Demain vendredi, nous basculons dans une masse d’air plus fraîche, le ciel sera aussi davantage chargé en nuages que les jours précédents. Pour autant, nous maintenons un temps sec mais les maxima font la chute libre par rapport à aujourd’hui : 8 à 9°C du littoral à l’Ardenne, 10 à 11°C partout ailleurs, le vent de nord sera sensible et désagréable, il accentuera l’impression de fraîcheur.

Samedi, après une nuit fraîche, peu de changement, le vent de nord à nord-est continue à nous envoyer de l’air froid, on ne dépassera pas 7 à 9°C.

Dimanche, jour de Pâques, retour d’éclaircies, c’est encore et toujours un temps sec, les températures remontent légèrement : 10 à 14°C.

La nuit de dimanche à lundi et lundi une zone de pluie assez active va nous ramener de l’air plus froid encore, à tel point que lundi c’est de giboulées dont on va parler avec des averses hivernales y compris sur le centre du pays. On se retrouvera cette fois largement en dessous des valeurs de saison avec 1 à 6°C. La suite de la semaine prochaine s’annonce variable et très froide : giboulées et températures dignes d’un mois de février. Le gel nocturne se généralisera à nouveau. La neige fondante pourrait s’inviter en pas mal d’endroits.