Nous débutons enfin une journée au sec, nous devrions même par endroit avoir droit à de belles éclaircies dans un premier temps. Assez vite pourtant, des nuages commenceront à bourgeonner et de ceux-ci commenceront à s’échapper quelques averses. Ces ondées seront beaucoup moins nombreuses et surtout moins soutenues que les jours précédents. Dans le courant de la journée, l’ouest du pays, le littoral en particulier gardera un temps plutôt ensoleillé et sec tandis que les averses seront un peu plus présentes au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Le vent de nord-ouest sera modéré mais moins présent que les jours précédents. Avec ces éclaircies, la sensation sera un rien meilleure aujourd’hui, on attend des températures de 13 à 16 ou 17°C. C’est toujours un peu frais pour la saison, mais c’est déjà mieux que ces derniers jours.

La nuit prochaine, retour d’un temps calme et sec, propice à la formation de quelques bancs de brume, vire de brouillard un peu plus épais par endroit. Avec un ciel dégagé, la fraîcheur sera au rendez-vous avec des minima de 5 à 8°C.