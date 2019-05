Météo de ce jeudi: du soleil, quelques nuages de beau temps et de la douceur

Beaucoup de soleil sur toutes les régions, ce matin. Un peu avant la mi-journée, des cumulus vont commencer à bourgeonner et ils vont se développer de plus en plus au fil des heures. Malgré ces quelques nuages, on gardera un temps sec toute la journée et l’impression de beau temps dominera. Une belle douceur aussi aujourd’hui avec des températures cette après-midi qui iront de 18° en Ardenne à 22° dans le Centre.

Petite dégradation sur le Sud-Est demain après-midi

Petite dégradation prévue demain après-midi - © RTBF - KEYWALL

Demain matin, le soleil sera de nouveau au rendez-vous. Il sera accompagné de quelques nuages de beau temps inoffensifs. Une légère dégradation est prévue dans l’après-midi : le ciel se couvrira davantage au Sud du Sillon Sambre et Meuse et une averse sera d’ailleurs possible, là-bas. Ailleurs, on gardera de belles éclaircies qui seront toujours plus larges en allant vers la mer. Les températures seront toujours agréables : entre 16° à la côte et 22° en Campine.

Samedi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies mais le temps sera sec partout. Les maxima seront un peu plus faibles : entre 15 et 19°.

Dimanche, un ciel nuageux à très nuageux avec localement une petite averse. Les températures redresseront légèrement la tête puisqu’on attend de 16 à 20°.