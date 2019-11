Météo de ce jeudi : de nombreux nuages mais le temps reste sec

Ce matin , on note encore des températures négatives quasiment partout au réveil. Des nuages bas stagnent sur le sud-est du pays, on pourrait temporairement retrouver de belles éclaircies sur le nord-est. Entre les deux, sur le centre, le temps restera sec mais les nuages gagneront du terrain au fil des heures. Ces champs nuageux seront sans conséquence, le temps restera sec. On ira de 3 à 7°C, on sera dans les valeurs de saison. Le vent de sud-est restera faible à modéré.

De la douceur au programme de cette fin de semaine

De la douceur pour la fin de la semaine - © RTBF-KEYWALL

Demain, les nuages seront déjà nombreux dès le matin sur l’ouest du pays, on notera quelques éclaircies sur le centre et puis à nouveau un ciel chargé sur le sud-est. Le vent se renforce et la masse d’air se radoucit. On gardera un temps sec entre nuages et éclaircies et on attend 5 à 10°C.

Samedi, une zone de pluie s’approchera sur l’ouest du pays mais elle épargnera l’est. Il fera encore un peu plus doux : 8 à 11°C.

Dimanche, encore pas mal de nuages, notamment sur le sud mais le temps restera sec. Le vent de sud sera modéré et les maxima afficheront 7 à 10°C.

Lundi, une zone de pluie devrait cette fois traverser le pays d’ouest en est dans une ambiance venteuse et douce avec des maxima de 8 à 11°C.