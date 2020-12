Météo de ce jeudi : de la neige pour refermer l'année 2020

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, on retrouvera un ciel couvert et des précipitations sur l’ensemble du royaume. Elles prendront la forme de faible pluie pour le centre et le nord du pays mais de fréquentes chutes de neige sont prévues dès 200-300m d’altitude. Pluie et neige pourraient déjà se mêler dès 100m sous une averse plus conséquente. La prudence est donc de mise pour les régions de Charleroi en passant par Namur, Liège, Spa et Virton.

Cet après-midi, le temps restera bien nuageux malgré quelques éclaircies au littoral. Retour au sec d’Ostende à Anvers mais le reste du pays restera sous la pluie voire de la neige pour les hauteurs de Namur jusqu’à l’Ardenne. Les maxima ne dépasseront pas 0-1°C pour le sud du pays, 2-3°C dans le centre, 5°C au littoral.

Quelques chutes de neige sont encore attendues durant la nuit de la Saint-Sylvestre dès 200m d’altitude, le temps redeviendra plus sec via le nord et le centre du territoire. Les routes risquent d’être glissantes par endroit : le mercure indiquera -1 / -2°C du côté de la Gaume, 0°C à Namur et pour le Hainaut, 3°C pour le littoral.