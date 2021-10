Météo de ce jeudi : de l’incertitude sur l’évolution de la couche nuageuse

La météo - 14/10/2021 Les prévisions en Belgique

La couleur du ciel ce matin © METEONEWS La grisaille est assez répandue ce matin. Des brouillards ou des nuages bas qui laisseront toute même percer le soleil, plus largement sur l’Ardenne et la Gaume. Quelques petites bruines sont possibles en Campine avec un ciel plus couvert. Vers 8h, il fera assez frais avec 3 à 5° sur les hauteurs, 6 à 9° dans le centre et déjà 11° à la mer.

La couleur du ciel cet après-midi © METEONEWS Dans le courant de la journée, le soleil dominera en province de Luxembourg. Ailleurs les nuages seront plus présents mais on aura également droit à de larges périodes ensoleillées. Côté maxima, on attend 10 à 13° sur le relief et de 14 à 16° ailleurs.

La couche nuageuse se fera de nouveau plus dense dans le courant de la nuit prochaine. Prémices d’une perturbation qui nous arrivera demain. Les minima descendront entre 3 et 5° sur le relief, ailleurs on s’attend à des températures entre 8 et 13°.

6 images Couleur du ciel la nuit prochaine © METEONEWS

Plus gris demain avec un peu de pluie

6 images La couleur du ciel pour demain © METEONEWS

Demain, faible zone pluvieuse arrivera en matinée par le Nord-Est et passera assez vite sur notre pays. L’après-midi, alors que le Sud du Sillon Sambre et Meuse aura encore un ciel bien chargé et de petites averses, les autres régions seront déjà à l’arrière de la perturbation et récupéreront un temps un peu plus clair et un peu plus sec. On perdra généralement un petit degré.

Un week-end sec et clair

Samedi, les nuages bas seront présents en matinée et localement on pourrait avoir quelques gelées blanches au lever du jour. Mais des éclaircies parviendront tout de même à se développer. Les températures au mieux du jour afficheront 10 à 14°. Dimanche, la matinée s’annonce bien fraîche. Le voile nuageux pourra être épais mais le temps restera sec et les températures iront de 12 à 17°.