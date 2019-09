Météo de ce jeudi: davantage de nuages au nord, temps sec

Ce matin, on note pas mal de nuages bas sur le tiers nord du pays,par contre, un ciel plus dégagé sur le centre et le sud. En cours de journée, la situation évoluera peu, on notera toujours pas mal de nuages de la Flandre à l'ouest du Hainaut. Ailleurs, comme hier, les nuages de beau temps boourgeonneront et se partageront le ciel avec de belles éclaircies. Par rapport à hier, les températures ne changent quasiment pas : 14°C sur les reliefs 17°C dans les autres régions. Le vent de nord-est sera modéré et accentuera un peu l'impression de fraîcheur. Finalement, le ciel va à nouveau se dégager en toute fin de journée et soirée.

Indice électricité : Mis à part l'extrême nord du pays où il sera moyen à bon, on peut qualifier l'indice d'excellent partout ailleurs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.

La nuit prochaine, sous un ciel partiellement étoilé, les minima redescendront entre 2 et 7°C, on ne peut exclure une petite gelée au sol en Ardenne notamment.