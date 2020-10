Météo de ce jeudi : ciel variable avec des averses locales

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, une perturbation pluvieuse arrivera par le sud-est et concernera surtout la province de Luxembourg. On attend des averses au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et le temps sera plus lumineux sur la moitié nord. Le vent faiblira nettement par rapport à hier et les rafales ne dépasseront plus 40 à 50 km/h. Les températures resteront plutôt douces pour la saison : 12 à 14 degrés sur le sud-est, 14 degrés au littoral, 15 degrés dans le Hainaut et 16 degrés sur les autres régions.

Le ciel sera variable sur l’ensemble des régions cet après-midi et des averses, parfois orageuses, seront possibles par endroits. On gardera un temps sec d’Anvers à Courtrai. Les températures maximales seront en légère baisse mais toujours supérieures aux moyennes de saison avec 14 à 15 degrés sur les reliefs ardennais, 16 degrés près d’Arlon, Mons et Charleroi mais aussi à la côte, et 17 à 18 degrés sur le reste du territoire.

Ce soir et cette nuit, les averses se décaleront vers le Luxembourg. Minima de 9 à 12 degrés.

Indice électricité : ce jeudi, l’indice sera bon au littoral, moyen de Mons à Anvers et faible sur les autres régions. La période à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera entre 13 et 14h.