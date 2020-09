Météo de ce jeudi : ciel couvert, pluie en matinée, douceur et vent

Ce matin , une zone de pluie traverse le pays d'ouest en est en début de matinée, elle traînera encore un peu sur l'est, de la Campine à la région liégoise en début d'après-midi. Le ciel s'est donc couvert partout et avec ces pluies somme toutes assez faibles, le vent de sud-ouest va se renforcer et des rafales jusqu'à 40 à 50 km/h seront possibles (60 km/h à la Côte). L'après-midi, le ciel reste couvert mais les pluies seront plus rares, il fera plus sec. Malgré la grisaille et le vent, la masse d'air se radoucit c'est pourquoi même en l'absence de soleil les températures vont continuer à grimper par rapport à hier. On attend 16 à 18°C sur les reliefs et de 20 à 21 et localement 22°C partout ailleurs.

Encore un peu de pluie demain, le week-end sera plus frais

Les nuages s'imposent en fin de semaine - © KEYWALL - RTBF

Demain, mis à part quelques éclaircies à la Côte et sur l'extrême sud du pays, le ciel restera encore bien bouché sur une partie centrale de la Belgique avec de la bruine dès le lever du jour. Cette zone de pluie faible ne bougera guère demain après-midi, le ciel restera couvert sur le centre et il fera à nouveau sec. La Côte et l'extrême sud seront un peu privilégiés avec des éclaircies. Il continuera à faire doux, on attend 19°C en bord de mer, 20 à 21°C dans toutes les autres régions et même 25°C du côté de Virton. La nuit de vendredi à samedi, la zone de pluie va un peu se réactiver, surtout sur l'est du pays avec des pluies un peu plus soutenues qui traîneront encore samedi matin sur le sud-est.

Samedi, ce sera typiquement un ciel de traîne, alternant éclaircies et passages nuageux. Quelques averses seront encore possibles mais plutôt discrètes. Par contre, samedi, ce sera la fraîcheur qui caractérisera la journée avec des maxima de 15 à 18°C.

Peu de changements dimanche, alternance d'éclaircies et de passages nuageux, risque d'une ondée locale l'après-midi, mais toujours des maxima un peu frais pour la saison : 14 à 18°C.

Lundi, 16 à 19°C avec comme la veille éclaircies et passages nuageux et très localement une averse en cours de journée.

A partir de mardi, il fera à nouveau plus sec, plus ensoleillé et surtout plus doux.