Météo de ce jeudi : bien plus calme et sec qu’hier

La météo - 01/07/2021 Les prévisions en Belgique

Nous entamons le mois de juillet avec un ciel très nuageux à couvert ce matin sur une majeure partie de notre pays. Quelques gouttes seront encore possibles très localement. Des éclaircies se développeront sur le nord-ouest au fil des heures. En fin de matinée, on n’attend pas plus de 11 à 12°C sur les hauteurs, 15°C dans l’extrême sud et de 16 à 17°C sur le centre et le nord du territoire.

© RTBF - DREAMWALL Les éclaircies gagneront du terrain l’après-midi mais le ciel restera plus encombré de la Campine à la frontière luxembourgeoise et le temps sera sec partout. Les maxima seront toujours un peu frais pour la saison et ne dépasseront pas 15 à 17°C en Ardenne, 18°C à la côte, 19°C près de Virton et 20 à 21°C sur une large partie centrale.

4 images © RTBF – DREAMWALL

Dans le courant de la nuit prochaine, il y aura un dégradé nuageux dans le ciel : ce sera couvert sur le nord-est et moins nuageux en allant vers la frontière française. Les minima varieront entre 11 et 15°C.

De nouvelles averses sont attendues dès demain

Demain matin, on attend toujours beaucoup de nuages surtout près des frontières avec l’Allemagne et les Pays-Bas, avec quelques ondées possibles également. L’après-midi, le ciel sera variable avec des passages nuageux, quelques éclaircies et des averses éparses. Les éclaircies devraient être plus larges sur le nord-ouest et le temps y restera sec. On retrouvera un temps sec partout en fin de journée, ce sera donc parfait si vous avez prévu de regarder à l’extérieur le match des Diables Rouges. Les températures repartent doucement à la hausse et atteindront 16 à 21°C. Même type de temps pour samedi avec un ciel toujours variable et un risque d’averses un peu partout. Maxima toujours en hausse avec de 21 à 25°C prévus. Pas d’amélioration en vue pour dimanche : nombreux nuages porteurs d’averses. De nouveaux orages sont à craindre en cours de journée. Les maxima seront de nouveau en baisse : 17 à 22°C.