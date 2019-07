Météo de ce jeudi: bien ensoleillé, estival à souhait

Chaleur vendredi, week-end un peu plus nuageux

Un peu plus de nuages dès samedi - © RTBF KEYWALL

Les nuages reviennent vendredi par le nord-ouest en matinée, mais sans conséquence. Finalement le soleil regagne du terrain l'après-midi. Il fera encore un peu plus chaud : maxima de de 22 à 26° (27° sur Tournai, Liège et Virton). Le week-end sera plus nuageux samedi. Le risque d'une faible ondée n'est pas exclu sur la moitié nord du pays, mais cela reste à confirmer. Le temps restera sec et estival dans le sud malgré un léger recul des maxima : 20 à 24° (toujours 27° en Gaume). Dimanche, on perd quelques degrés par rapport à la veille et le ciel se partagera entre nuages et éclaircies. On attend 17 à 20° (localement 22°). Le début de la semaine prochaine sera calme et sec également, le soleil reprendra plus nettement le dessus et les températures remonteront lundi et mardi.