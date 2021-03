Météo de ce jeudi : beaucoup de vent et des averses

Ce matin, le vent de secteur sud-ouest soufflera très fort : les rafales pourront atteindre 100 km/h près de la côte et 80 km/h à l’intérieur des terres. Le ciel sera couvert sur le sud-est de notre pays et des pluies faibles à modérées continueront de tomber. Ailleurs, il s’agira plutôt d’un régime d’averses, entrecoupées d’éclaircies. Il fera assez doux pour la saison, les thermomètres afficheront en fin de matinée 6 à 7°C sur les hauteurs, 8°C dans la région de Virton, 9 à 10°C le long du sillon Sambre et Meuse, à Bruxelles et en Flandre.

Les rafales de vent les plus puissantes sont attendues en milieu de journée/début d’après-midi : on se rapprochera des 90 km/h sur une large partie centrale et localement des 110 km/h entre le littoral et la Campine, on peut d’ailleurs parler de tempête. Le ciel sera variable avec une alternance de passages nuageux, d’éclaircies et d’averses par endroits. Les maxima seront légèrement supérieurs aux moyennes de saison : on attend 8 à 10°C dans le Sud-Est, 11 à 12°C sur le reste de la Wallonie, et jusqu’à 13°C pour la capitale.

Ce soir et cette nuit, on attend progressivement moins de vent. Quelques averses tomberont encore par endroits, avec parfois des giboulées de grésil ou de neige fondue sur les Hautes Fagnes. Les minima resteront positifs, compris entre 2 et 7°C.