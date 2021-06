Ce matin, c’est plutôt calme et sec au lever du jour avec encore pas mal de nuages. Dans le courant de la matinée, de belles éclaircies se développeront près du littoral et sur l’extrême ouest du pays. Les nuages seront de plus en plus nombreux vers le centre et le sud-est. On s’attend à l’arrivée d’averses en milieu ou fin de soirée par le sud-est du pays, il s’agit d’une zone instable qui remonte sur l’est de la France et qui débordera chez nous. Cet après-midi, on gardera encore ce dégradé avec éclaircies et temps sec sur le littoral et le centre du pays, par contre les averses regagneront du terrain au sud du Sillon Sambre-et-Meuse avec même un coup de tonnerre local. Ce n’est qu’en début de soirée que l’on retrouvera un temps à nouveau sec partout. Côté température : 15 à 16°C sur le relief Fagnard et ardennais, 17°C en bord de mer, 18°C à Virton et Namur, 19°C sur Mons et Charleroi, 20°C à Liège et Tournai et 21°C pour Bruxelles et Anvers.

La nuit prochaine, on revient à un temps sec en soirée et la nuit prochaine, les minima seront un peu plus frais que ces derniers jours : 8 à 11°C. Localement, quelques bancs de brume se formeront.